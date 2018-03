Trump incide en la desnuclearización al felicitar a Putin por su reelección

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, hablaron por teléfono el martes 20 sobre relaciones bilaterales y seguridad. En particular, el jefe de la administración de Washington enfatizó la importancia de lograr la desnuclearización de la península coreana.



Tras la llamada, Trump comentó a la prensa que mantuvo una buena conversación con su homólogo ruso y que en un futuro próximo se reunirá con él para abordar temas relacionados con Corea del Norte.



La Casa Blanca aclaró sin embargo, que por ahora no hay prevista una cumbre entre ambos líderes, aunque Estados Unidos y Rusia continuarán debatiendo sobre temas de interés común, y sobre todo se esforzarán por enfriar la carrera armamentística. Además, durante la comunicación telefónica -dos días de los comicios presidenciales de Rusia- Trump felicitó a Putin por su reelección.



Al respecto, y mientras Trump sigue sin enviar una misiva de felicitación al líder chino Xi Jinping -que también fue reelegido- el senador John McCain criticó que "un presidente estadounidense no lidera este mundo libre felicitando a dictadores que ganan elecciones turbias".