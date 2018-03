Las dos Coreas y EEUU abordan las cumbres de abril y mayo en 'Track 1.5'

Durante el diálogo 'Track 1.5', un foro público-civil de carácter no oficial celebrado entre Corea del Sur, Corea del Norte y Estados Unidos en Finlandia los días 20 y 21, expertos de cada país debatieron ampliamente la cumbre entre las dos Coreas prevista para abril próximo y la de mayo entre Corea del Norte y Estados Unidos.



Según informan, el foro sirvió de base preparatoria, no solo para los participantes sino también para otros del Nordeste Asiático, de cara a garantizar una exitosa celebración de las sucesivas cumbres de máximo nivel que mantendrán el presidente surcoreano Moon Jae In y el estadounidense Donald Trump con el líder norcoreano Kim Jong Un.



La desnuclearización fue también uno de los temas sobre la mesa, aunque fue abordaro de forma teórica y general.



En reprentación de Corea del Norte acudió Choe Kang Il, director general adjunto para Asuntos Norteamericanos del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, quien se estima asumirá un papel relevante en los preparativos de la cumbre entre Washington y Pyongyang.



Mientras tanto, Corea del Sur estuvo representado por Baek Jong Chun, presidente del Instituto Sejong, y el ex embajador en Tokio, Shin Gak Su, entre otros, mientras que Estados Unidos contó con la presencia de la ex embajadora en Seúl, Kathleen Stephens.