NYT reprueba que Trump nombrara a Bolton como asesor de seguridad

El diario The New York Times divulgó el viernes 23 que el nuevo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, es la persona más adecuada para llevar a Estados Unidos a una guerra.



El rotativo evaluó así que es pésima la decisión del presidente Donald Trump de designarle como su asesor de seguridad, máxime en una situación como la actual, en la que el problema nuclear norcoreano se halla en una encrucijada.



El medio puntualizó que si la mayor cualidad de Bolton es que es franco al expresar lo que piensa, su mayor defecto es su manera de pensar, pues es de esas personas que creen que Estados Unidos puede hacer lo que desea, más allá del derecho internacional, de los tratados existentes o de las promesas hechas por pasadas administraciones de Washington.



The New York Times manifestó una especial inquietud por la dura actitud del nuevo asesor de seguridad de la Casa Blanca, que no solo subestima las fórmulas diplomáticas y prefiere la acción militar, sino que también es en sumo inflexible en cuanto a otros asuntos de seguridad mundial, como el problema norcoreano y el acuerdo nuclear con Irán.