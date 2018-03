Bolton se muestra pesimista sobre Corea del Norte

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de EEUU se ha mostrado pesimista respecto a Corea del Norte.



En una entrevista con una radio de Nueva York, el nuevo responsable de seguridad de EEUU dijo que Corea del Norte acudirá al mesa de diálogo, pero para ganar tiempo. Por tanto, resaltó que no hay que demorar mucho en negociar sobre la mesa, sino ir directamente al debate sobre desnuclearización.



El pasado día 23, Bolton dijo en otra entrevista que si Corea del Norte no está dispuesto a debatir seriamente, la cumbre entre Kim Jong Un y Donald Trump durará muy poco. Añadió que Corea del Norte es una amenaza para el mundo y que si llega a poseer armas nucleares, podría venderlas a grupos terroristas como ISIS.



Las declaraciones de Bolton hacen prever que EEUU presionará con fuerza a Corea del Norte y que si la desnuclearización no se desarrolla al estilo estadounidense, la tensión en la península coreana podría aumentar nuevamente.