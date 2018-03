EEUU y China no hablaron de antemano sobre el viaje de Kim Jong Un

El Departamento de Estado estadounidense explicó el martes 27 que no mantuvo contacto alguno con Beijing sobre la visita a China del dirigente norcoreano Kim Jong Un.



La portavoz de esa cartera, Heather Nauert, declaró no saber nada del viaje en cuestión, si bien consideró mejor dejar que Beijing diera a conocer oficialmente si Kim Jong Un visitó China.



En cuanto a si prevé que China apoyará económicamente a Corea del Norte, la portavoz dijo esperar que eso no ocurra, pues tal y como Washington ha venido insistiendo, China contribuirá más a resolver el problema acatando las resoluciones de la ONU y el programa de sanciones contra Pyongyang.



En todo caso, Nauert enfatizó que Corea del Norte atraviesa una dificil situación económica y por eso se muestra favorable al diálogo. En este contexto, incidió en que las sanciones contra Pyongyang deben mantenerse.