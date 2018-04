Ex jefe del Pentágono insta a aplazar la cumbre entre Trump y Kim

El ex secretario de Defensa estadounidense Leon Panetta ha afirmado que Washington no está preparado para la cumbre que celebrarán en mayo el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un.



Al respecto, en un editorial del canal CNBC el martes 3, el ex jefe del Pentágono precisó que Trump carece de conocimientos o experiencia diplomática, ni tiene paciencia suficiente para los detallados preparativos que requiere la cumbre con el dirigente de Corea del Norte.



Panetta resaltó que sin siquiera disponen de una estrategia meticulosamente diseñada con los aliados, sino que lo más probable es que el actual presidente estadounidense acuda a esa cumbre convencido de que tendrá éxito solo con su personalidad y su intuición. Sin embargo, calificó esa actitud como de "vía rápida al desastre".



En ese contexto, enfatizó que las dos opciones de la Administración Trump son, o bien aprovechar la cumbre para definir un marco general de negociación y relaciones a futuro, o bien postergarla hasta que existan condiciones reales para inducir al Norte a la desnuclearización.