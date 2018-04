Rusia anuncia una inminente visita del canciller norcoreano a Moscú

El Gobierno ruso anunció el miércoles 4 que el ministro de exteriores norcoreano Ri Yong Ho realizará una visita oficial a Moscú entre el 9 y el 11 de abril. En tanto, el día 10 se reunirá con el canciller ruso, Sergei Lavrov.



Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anticipó que el encuentro de cancilleres abordará las relaciones bilaterales y el panorama de la península coreana.



Sin embargo, sobre la posibilidad de que Ri se entreviste con el presidente Vladimir Putin, el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov afirmó que no hay prevista una reunión entre ambos.



El titular de Exteriores de Corea del Norte llegará a Moscú tras asistir a la conferencia ministerial del Movimiento de Países No Alineados y visitar un estado-miembro de la Comunidad de Estados Independiente, compuesta por ex repúblicas soviéticas.