Mike Pompeo: "Corea del Norte y EEUU podrían establecer las condiciones para la desnuclearización"

El nuevo secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha expresado con optimismo que Corea del Norte y Estados Unidos podrían fijar las condiciones adecuadas para lograr la desnuclearización durante la próxima cumbre bilateral, al tiempo de afirmar que él no defiende el cambio del régimen norcoreano.



Pompeo dio a conocer el jueves 12 su evaluación sobre la próxima cumbre entre ambos países, durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. El jefe de la CIA​ afirmó que "nadie se hace ilusiones" de que la cumbre logrará un acuerdo integral de desnuclearizacion de la península coreana.



Sin embargo, mostró optimismo en que la próxima reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo norcoreano Kim Jong Un podría establecer un rumbo para lograr el resultado diplomático que Estados Unidos y el mundo esperan ansiosamente.



Asimismo, alegó que Trump no es el tipo de persona que irá "a jugar" a la mesa de negociación con el Norte, al tiempo de mostrar su confianza en que Washington no repetirá los errores del pasado.