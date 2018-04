El ataque de EEUU a Siria podría incluir una instalación con norcoreanos

Las instalaciones de armas químicas de Siria recientemente atacadas por Estados Unidos, Reino Unido y Francia incluyen un arsenal donde supuestamente trabajaban ingenieros norcoreanos.



El departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que Washington y sus aliados bombardearon el día 14 de madrugada un centro de investigación del régimen sirio en la capital, Damasco, y dos plantas de producción de armas químicas cerca de la provincia central de Homs.



The Wall Street Journal divulgó que, de entre los lugares atacados, el centro de investigación de la capital siria es donde residían unos asesores tecnológicos de Corea del Norte.



Según informan, unos expertos norcoreanos llegaron en agosto de 2016 a Siria y hasta la fecha trabajaban en instalaciones de armas químicas y misiles en el municipio de Barzeh, ubicado al norte de Damasco.



No obstante, Siria rechazó esta afirmación, tras alegar que en su país no hay ningún ingeniero norcoreano, y que los ciudadanos del Norte que residen en Siria son todos del sector deportivo.



Según el comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, Corea del Norte ha transportado a Siria al menos 40 artículos prohibidos, tales como partes de misiles balísticos. Al respecto, legisladores republicanos estadounidenses han insistido en que Trump debería reforzar las sanciones contra Pyongyang, para que el regímen norcoreano no pueda suministrar más armas químicas a Siria.