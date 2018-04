EEUU añade la compañía ZTE de China a su nómina de sanciones

El Departamento de Comercio de EEUU ha anunciado que la compañía de telecomunicaciones de China, ZTE, no podrá negociar con empresas estadounidenses duarante los próximos 7 años, por vulnerar sanciones contra Corea del Norte e Irán.



EEUU ya impuso 1.190 millones de dólares de multa a dicha compañía, no obstante, esta medida adicional deriva del falso testimonio detectado en una investigación del Departamento de Comercio estadounidense.



Así Wilbur Ross, secretario de Comercio, dijo en un comunicado que en vez de castgiar a sus directivos, fueron recompensados por ZTE, hecho que su cartera no puede pasar por alto.



ZTE, la Corporación de Telecomunicaciones de China, fue condenada el año pasado por el Tribunal Federal de Texas a pagar 1.190 millones de dólares de multa tras descubrirse que entregó ilegalmente a TCI, una empresa iraní de electricidad y telecomunicaciones, productos de software estadounindense por valor de 32 millones de dólares.



Entonces, Estados Unidos solicitó sancionar a los responsables de la empresa, pero en cambio ZTE les recompensó y ofreció falso testimonio al lado estadounidense.



Tras esta última medida, durante los próximos 7 años, ZTE no podrá comprar productos ni tecnología estadounidense.