EEUU no cederá en las negociaciones sobre desnuclearización con Corea del Norte

Estados Unidos ha reafirmado su postura de no ceder en las negociaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte de cara a la cumbre con el país norteño.



El vice presidente estadounidense, Mike Pence, comentó el modelo libio en una entrevista al canal Fox News el lunes 21, y dijo que si Kim Jong Un no responde a las negociaciones quizás terminaría como dicho país.



A la pregunta de si acaso aquello que no era una amenaza hacia Kim Jong Un en alusión al líder libio asesinado tras ser derrocado en 2011, Pence lo negó y aclaró que simplemente es la realidad que enfrenta el líder norcoreano. Agregó que si Kim Jong Un intenta engañar a Trump estaría cometiendo una enorme equivocación.



Pence manifestó que Estados Unidos no tolerará de ningún modo que el régimen norcoreano posea armas nucleares y misiles balísticos, así que su país no descarta la opción militar.



No obstante el vice presidente expresó que Washington sigue abierto a la cumbre que se llevará a cabo y seguirá buscando el camino para desnuclearizar Pyongyang, al mismo tiempo que deseó que Kim Jong Un aproveche esa oportunidad de resolver la situación.

