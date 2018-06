Instan a redactar de antemano acuerdo de cumbre entre Trump y Kim

Christopher Hill, que participó como representante de Estados Unidos en el diálogo a seis bandas sobre el problema nuclear norcoreano, ha enfatizado en una entrevista con KBS que, antes de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un, el acuerdo que los líderes firmarán al final de la reunión debe estar redactado en un 95%.



El ex negociador nuclear de Estados Unidos opina que el documento no debe tener muchos espacios en blanco, considerando la personalidad tanto de Trump como de Kim. Afirma que al dejar muchos puntos pendientes, la cumbre puede tener un desenlace inesperado por lo espontáneos que son ambos líderes.



Relacionado con la desnuclearización, Hill sostiene que lo más importante es la parte de la verificación. Advirtió que Estados Unidos no posee información completa sobre los lugares donde el régimen de Pyongyang esconde el uranio altamente enriquecido y que, en su criterio, es poca la probabilidad de que Corea del Norte renuncie totalmente al desarrollo nuclear en un tiempo breve.



Aconseja, en este sentido, seguir un proceso de desnuclearización gradual, en el que las etapas serían establecer un acuerdo con Corea del Norte centrado en la verificación, controlar las armas nucleares de ese país mediante la Agencia Internacional de Energía Atómica y trasladarse al exterior.