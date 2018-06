Revelan los hoteles donde se hospedarán Trump y Kim en Singapur

Una fuente de Singapur enterada de los preparativos de la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos informó el viernes 8 que Kim Jong Un se hospedará en el hotel The St. Regis y Donald Trump en Shangri-La. No obstante, se desconoce el número de días que los líderes se alojarán.



Ambos hoteles se ubican dentro de la zona de evento especial que el Gobierno singapurense designó con anterioridad, a unos 10 kilómetros desde la isla Sentosa, sede de la cumbre. La distancia entre los hoteles es de apenas 500 metros.



El tráfico alrededor de los hoteles permanecerá bajo un estricto control el lunes 10, fecha en que se estima que llegarán Trump y Kim Jong Un a Singapur. Al respecto, las autoridades policiales y de transporte locales anticiparon que es posible que el tránsito de personas y coches sea bloqueado total o provisionalmente en las calles que separan los hoteles The St. Regis y Shangri-La entre el 9 y el 14 de junio.







[Photo : KBS News]