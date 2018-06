Bill Clinton elogia el papel de Moon Jae In en la cumbre Corea del Norte-EEUU

El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ha afirmado que el verdadero héroe en el proceso de diálogo en la península coreana es hasta ahora el presidente Moon Jae In de Corea del Sur.



En un programa del canal televisivo NBC, Clinton elogió el importante papel de mediador cumplido por el mandatario surcoreano para lograr la organización de la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos.



El ex jefe de la administración de Washington ha destacado que es mucho lo que ha conseguido Moon, ya que no solo convenció a Pyongyang de que participara en los Juegos Olímpicos de PyeongChang, sino que también supo aprovechar de la mejor manera el momento político tanto de Corea del Norte como de Estados Unidos.



En cuanto a la cumbre que los mandatarios estadounidense y norcoreano mantendrá la próxima semana, Clinton sostuvo que piensa que podrá ser exitosa, aunque para inducir a Corea del Norte a renunciar a lo que posee será necesario forjar cierta relación de confianza.