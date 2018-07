EEUU y Corea del Norte podrían celebrar una segunda cumbre en septiembre

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, podrían reunirse nuevamente en septiembre.



El sitio web estadounidense, Axios, divulgó el lunes 2 que el entorno de Trump valora celebrar una segunda cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte en septiembre en Nueva York. No obstante, solo se llevaría a cabo si Pyongyang muestra avances en el desmantelamiento balístico y nuclear.



Mientras, el medio estadounidense The Diplomat difundió que Corea del Norte continuó produciendo vehículos móviles de lanzamiento y equipos para el misil balístico de alcance medio Pukkuksong-2 durante el primer semestre de este año.



The Wall Street Journal, por su parte, señaló que el hecho de que sigan surgiendo especulaciones sobre el desarrollo balístico y nuclear de Pyongyang refleja que el líder norcoreano Kim Jong Un no está cumpliendo su compromiso de desnuclearización.



Por su parte, el ex secretario de Defensa de Estados Unidos, William Perry, afirmó en un editorial de medio estadounidense que no hay que perder la oportunidad de desnuclearizar Corea del Norte, que finalmente llega 18 años después del 2000, año en que Washington y Pyongyang adoptaron un comunicado conjunto al respecto.

