El presidente surcoreano Moon Jae In ha reiterado su compromiso por reformar la Carta Magna.



A tal efecto, se reunió el día 13 por la tarde con un comité asesor especial sobre revisión constitucional en su oficina, donde lamentó que hasta la fecha no se haya logrado avances en dicha reforma. También criticó que el año pasado los partidos políticos se comprometieron con el pueblo a celebrar una votación sobre la reforma constitucional junto con las elecciones regionales, que son en junio de 2018, si bien no han cumplido su promesa.



Por tanto, calificó como "irresponsable" que los partidos critiquen los esfuerzos de Presidencia por impulsar esa reforma.



Tras un debate de casi dos meses, el comité asesor entregó un informe al presidente con un borrador de propuesta gubernamental para reformar la Constitución.



Al recibirlo, Moon subrayó que revisar la Constitución es una forma de concretar el mandato del pueblo surcoreano de construir una nación justa que "merezca ser llamada nación". Asimismo, resaltó que realizar la consulta sobre la reforma constitucional aprovechando las elecciones regionales de junio es uno de sus compromisos, además de una ocasión singular que podría no volver a darse, y una forma de ahorrar dinero a los contribuyentes.