La comparecencia de LeeMB ante la Fiscalía enfrenta a los partidos

Las reacciones del oficialismo y la oposición ante la comparecencia de LeeMB en la Fiscalía han sido muy dispares.



Choo Mi Ae, líder del partido gobernante The Minjoo, declaró que la insolente actitud mostrada por el ex mandatario, al negar rotundamente toda acusación en su contra, solo terminaría aumentando el enfado de los coreanos, indignados por la gran variedad de ílicitos cometidos por un jefe de Estado en beneficio propio.



En tanto la portavoz del oficialista, Baek Hye Ryun, afirmó que si LeeMB aludía a "represalias políticas" al desear que "el suyo" sea el último caso en la historia surcoreana, está muy equivocado, pues el pueblo también desea que no haya más presidentes imputados por corrupción.



Mientras Hong Jun Pyo, líder del partido opositor Libertad Corea, divulgó en las redes sociales que si bien cualquiera ha de ser castigado por sus malos actos al margen de su estatus social, no comparte la idea de fisgar en los errores personales de un ex mandatario que dejó el poder hace diez años por "represalias", en indirecta alusión a la Administración de Moon Jae In.