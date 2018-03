Moon y Trudeau abogan por el libre comercio

El presidente surcoreano Moon Jae In mantuvo el martes 20 una comunicación telefónica con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien intercambió opiniones sobre proteccionismo comercial y otros temas de la península coreana.



Durante unos 40 minutos, Moon y Trudeau coincidieron en que tanto Corea del Sur como Canadá dependen en gran medida del comercio exterior, expresando así la preocupación por los movimientos proteccionistas surgidos en el mundo. Así, acordaron cooperar estrechamente para defender el comercio internacional basado en la liberalización.



El premier canadiense, en particular, aludió a los altos aranceles del Gobierno estadounidense sobre importaciones de bienes siderúrgicos, pues pese a que su país resultará exento, no considera el tema resuelto del todo, máxime ante las negociaciones pendientes sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Agregó que Canadá, al ostentar la presidencia rotatoria del G7, abordará dicho tema en la cumbre de líderes del grupo previsto para junio.



En respuesta, Moon dijo apreciar el esfuerzo de Canadá en defensa del libre comercio, y afirmó que Corea del Sur está dispuesto a unirse en ese frente. También aprovechó la ocasión para pedir el apoyo del primer ministro canadiense a una resolución pacífica del problema nuclear norcoreano.