Los partidos muestran reacciones contrapuestas ante el arresto de Lee MB

La escena política surcoreana ha mostrado distintas reacciones ante la detención del ex presidente Lee Myung Bak por cargos de corrupción.



El partido en el poder, The Minjoo, afirmó que respeta la decisión de la Justicia, pues representa la voluntad de la ciudadanía. También enfatizó que el ex jefe de Estado debería revelar toda la verdad ante el pueblo y pedir disculpas.



Mientras, el principal partido opositor Libertad Corea criticó al Gobierno de Moon Jae In, alegando que el arresto de Lee es una decisión cruel y desastrosa, al tiempo de expresar su deseo de que no haya más "venganzas políticas".



No obstante, otros partidos opositores afirmaron que el arresto de Lee es "bien merecido".



Así, el partido Futuro Bareun expresó que hay suficientes razones para arrestar al ex mandatario, y confió en que sirva para revelar la verdad.



El partido Democracia y Paz, por su parte, calificó el arresto de Lee como "consecuencia debida", mientras que el partido Justicia dijo que fue el propio Lee quien dio lugar a su arresto, al desperdiciar todas las oportunidades para confesar la verdad ante el pueblo y solicitar su perdón.



Mientras, el portavoz presidencial, Kim Eui Kyeom, se abstuvo a realizar comentarios sobre el arresto de Lee.