Varios medios internacionales han divulgado que un alto funcionario norcoreano habría viajado a Beijing en el tren especial que utilizó el ya fallecido ex mandatario norcoreano Kim Jong Il en su viaje a China.



La agencia Kyodo afirmó que un alto funcionario norcoreano visitó China, si bien no se ha confirmado si se trata del propio líder Kim Jong Un. En tanto la agencia Bloomberg, citando a tres fuentes anónimas, informó de que Kim Jong Un está de visita en China. De confirmarse, sería su primera visita oficial al extranjero desde que asumió el poder en 2011.



En tanto el día 26 aparecieron en el centro de Beijing vehículos de escolta para mandatarios extranjeros y fue enormemente reforzada la vigilancia en el Congreso Popular Nacional y en la casa de huéspedes Diaoyutai.



La posible visita de Kim se produce con anterioridad a las cumbres a celebrar con Moon Jae In en abril y Donald Trump en mayo. Al respecto, se estima que Corea del Norte podría intentar alinear perspectivas con China, su aliado tradicional, antes de reunirse con otras naciones.