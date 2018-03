El comité de consejeros para la Cumbre Intercoreana comienza sus actividades

Un grupo de unos 40 consejeros, creado para para apoyar a la Cumbre Intercoreana prevista a finales de abril, celebró su primera reunion el lunes 26. El comité lo encabeza el ex ministro de Reunificación Lim Dong Won, quien estuvo a cargo de la primera cumbre intercoreana en el año 2000, y lo integran personalidades de tinte consevador y progresista.



Entre los más veteranos se incluyen unas 20 figuras de renombre que intervinieron en cumbres intercoreanas previas, como Park Jie Won y Chung Dong Young, mientras que del lado conservador están el ex primer ministro Lee Hong Ku y el ex presidente del diario Choong Ang, Hong Seok Hyun.



Dicho comité realizará primero reuniones por áreas, y celebrará una sesión plenaria el próximo 12 de abril.