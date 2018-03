Oficialismo y oposición comenzarán a negociar la reforma constitucional

Los tres principales partidos políticos de Corea del Sur comenzarán el martes 27 a negociar la reforma constitucional, tras presentar el Gobierno surcoreano ante la Asamblea Nacional su proyecto de enmienda de la Carta Magna.



Representantes del partido en el poder, The Minjoo, y de los opositores, Libertad Corea y Futuro Bareun, se reunirán el martes en la Asamblea Nacional, junto con el jefe del parlamento, Chung Sye Kyun, para redactar su propio borrador parlamentario para la revisión constitucional.



Así, intentarán llegar a un acuerdo sobre cuatro aspectos clave, como la reforma de la estructura de poder, el sistema electoral, los órganos de poder y el calendario para un referéndum sobre enmienda constitucional.



No obstante, se estima que las negociaciones serán complejas, pues mientras el Gobierno y el oficialista piden un sistema presidencial con un mandato de cuatro años y reeleción única, la oposición exige que la Asamble Nacional elija o recomiende al primer ministro. Además difieren en la celebración simultánea del referéndum constitucional y las elecciones regionales de junio.



En tanto, los principales partidos acordaron que el presidente Moon Jae In debería presentar ante el parlamento su propuesta de reforma constitucional en abril.