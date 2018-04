El embajador en funciones de Estados Unidos en Corea del Sur, Mark Knapper ha remarcado nuevamente que la desnuclearización norcoreana de forma completa y demostrable no es objeto de negociación.



Knapper dijo el día 2 en rueda de prensa que EEUU está dipuesto a dialogar con Corea del Norte siempre de cara a lograr un desmantelamiento nuclear completo, demostrable e irreversible.



Respecto a cómo comprobar la capacidad nuclear norcoreana, el embajador estadounidense en funciones recordó que el ex presidente Ronald Reagan apostó por una prueba basada en la confianza, si bien su aproximación es la opuesta: una comprobación basada en la desconfianza.



Knapper señaló que las sanciones hacia Corea del Norte no son meras restricciones sino un medio para que Pyongyang se abra al diálogo por el bien de su país y su pueblo.



Respecto a la garantía sobre la seguridad y la continuidad para su régimen que pide Corea del Norte, el embajador estadounidense señaló que si implica una retirada de tropas de la península coreana, no podrán aceptarlo.