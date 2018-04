El presidente surcoreano, Moon Jae In, asistió el martes 3 a la ceremonia conmemorativa del 70º aniversario de la Masacre de Jeju en el Parque de la Paz del 3 de Abril, siendo la primera vez que un presidente asiste a este acto en 12 años, desde el ex mandatario Roh Moo Hyun.



Además de Moon, acudieron los principales asesores presidenciales, familiares de las víctimas y supervivientes del trágico incidente de Jeju, una lucha civil que comenzó el 3 de abril de 1948 contra las autoridades, después de que la Policía reprimiera con armas una manifestación civil, provocando a la larga una lucha que dejó miles de víctimas.



Durante la ceremonia, el presidente Moon Jae In se disculpó como jefe de Estado por el dolor causado por la violencia estatal. Alegó que nadie puede negar la verdad histórica, y resaltó la fortaleza de las familias de las víctimas y los habitantes de Jeju por revelar los hechos sobre tan doloroso incidente.



También se comprometió a descubrir la verdad y recuperar el honor de las víctimas. A tal efecto, afirmó que impulsará un proyecto para encontrar los cadáveres de las víctimas, además de consultar con la Asamblea Nacional el establecimiento de una indemnización para los afectados y establecer un centro para tratar los traumas derivados de estos incidentes.