El ex candidato presidencial Ahn Cheol Soo presentó el miércoles 4 su postulación oficial a alcalde de Seúl.



Es la segunda vez en siete años que Ahn aspira a ese cargo, tras las elecciones parciales de 2011. Entonces pensaba postularse a la alcaldía como diputado independiente, pero cedió el paso a Park Won Soon, actual alcalde de Seúl, para que fuera el único candidato opositor.



Durante el anuncio de su candidatura, Ahn pidió disculpas a los capitalinos por no corresponder a su apoyo de hace siete años, al tiempo de renovar su compromiso reformista con una sociedad, según expresó, "dominada por la hipocresía e incapaz de liderar una era de innovación".



A ese tenor, pidió a los ciudadanos acudir a las urnas el próximo 13 de junio, día de las elecciones regionales, y emitir un voto a su favor.