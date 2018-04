Intentarán reflejar la subida salarial en el precio de los bienes

El Ejecutivo y el oficialista The Minjoo se esforzarán por corregir las prácticas desleales del mercado privado de subcontratación en la fabricación de bienes o de servicios, así como por reflejar mejor la subida del salario mínimo en el precio de los productos en su entrega del proveedor al destinatario, empezando por el sector público.



Al respecto, el Gobierno y la formación oficialista mantuvieron una reunión el jueves 5, al final de la cual declararon que los gastos de personal de las pymes aumentaron al ascender el salario mínimo, sin embargo el precio que cobran los productores o los proveedores iniciales no ha variado, por prácticas incorrectas del mercado o limitaciones institucionales.



El jefe del Comité de Políticas de The Minjoo, Kim Tae Nyeon, avanzó en este contexto que acordaron comenzar por el sector público y resolver primero la asincronía entre el aumento de gastos de personal y la consecuente actualización del precio de bienes y servicios en el mercado de compras gubernamentales.



También decidieron establecer los marcos regulatorios necesarios para que las pymes puedan cambiar el precio de sus productos de acuerdo a las fluctuaciones de costes de personal u otros gastos. Por ejemplo, anticiparon que incluirán en el reglamento sobre contratos industriales del Ministerio de Estrategia y Finanzas una cláusula que estipule que una empresa podrá actualizar el precio de sus bienes o servicios, si los costes de producción aumentan más del 3% por subidas de gastos de personal o encarecimiento de las materias primas.