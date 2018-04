Presidencia: "Las próximas cumbres podrían derivar en un diálogo sixpartito"

La Casa Presidencial expresó el viernes 6 que la cumbre intercoreana y la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos podrían dar lugar a unas nuevas conversaciones nucleares a seis bandas, de considerar que hacen falta más garantías de los países relacionados.



No obstante, subrayó que la reunión sixpartita solo podría darse tras una cumbre trilateral entre las dos Coreas y Estados Unidos.



En alusión a que el líder norcoreano Kim Jong Un expresara al presidente chino Xi Jinping su voluntad de retomar la reunión sixpartita, un alto funcionario expresó que el presidente Moon Jae In por ahora alude a una hipotética cumbre trilateral entre las dos Coreas y Estados Unidos, y de momento no contempla un debate a seis.



Añadió que el Gobierno surcoreano valorará si esa opción ayudaría a resolver el problema norcoreano, solo después de las cumbres planificadas y una posible cumbre tilateral.