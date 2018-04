Tras conocerse que la ex mandataria recibió una fuerte pena de 24 años de prisión, Presidencia manifestó que el dictamen es "doloroso" tanto para la nación, como para dicha persona.



El portavoz presidencial, Kim Eui Kyeom emitió un comunicado expresando que aunque los sentimientos hacia la expresidenta Park Geun Hye puedan ser diferentes para cada persona, a todos les habrá soplado hoy un viento frío. Aseveró que la historia no recordada se repite y que la jornada de hoy no será olvidada.