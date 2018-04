Park Won Soon apuesta por un tercer mandato como alcalde de Seúl

Park Won Soon se lanzó oficialmente el jueves 12 a la elección interna de su partido, el oficialista The Minjoo, para definir el candidato de la formación a alcalde de Seúl. Así, declaró que apuesta por su tercer mandato como jefe de la Municipalidad capitalina.



Park proclamó que su objetivo ahora es completar la década de revolución que inició hace seis años tras resultar electo por primera vez como alcalde de Seúl, en base a los logros ya alcanzados y superando los nuevos retos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



Destacó que desde 2011, año en que se puso al frente del gobierno municipal, tradujo a programas concretos sus ideas. Detalló que por ejemplo, inició servicios de comida escolar gratuita y amplió al 30% el porcentaje de guarderías público-estatales, además de implementar recortes del 50% en la matrícula de universidades metropolitanas, crear centros comunitarios más abiertos y suministrar 120.000 viviendas de alqulier públicas.



Como promesas electorales, Park avanzó que si vuelve a ser elegido alcalde de Seúl, trabajará para hacer de ésta una ciudad sin discriminación de género y con un mejor entorno de vida para todos, en particular para niños y padres, las personas de edad avanzada y los trabajadores.