El presidente Moon Jae In mantuvo el jueves 12 una mesa redonda con los integrantes del comité de consejeros para la cumbre intercoreana, un grupo formado especialmente para dicho acontecimiento con políticos veteranos y expertos en asuntos relacionados con Corea del Norte.



A la reunión acudieron, entre otras personalidades, ex ministros de Reunificación de los anteriores Gobiernos de Kim Dae Jung y Roh Moo Hyun, el diputado nacional Park Jie Won, del Partido Democracia y Paz, el asesor especial de Presidencia para Reunificación y Relaciones Exteriores Moon Chung In, y el ex presidente del diario Joongang Ilbo, Hong Seok Hyun. Todos ellos participaron en la primera o segunda cumbre celebrada por las dos Coreas en 2000 y 2007, respectivamente.



El mandatario escuchó sus opiniones y consejos sobre cómo orientar desde ahora las relaciones intercoreanas. Por su parte, subrayó la necesidad de que la cumbre intercoreana y la que mantendrán el presidente Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un resulten exitosas, al reiterar que los nudos en las relaciones Seúl-Pyongyang no se desatarán, si no se impulsan acuerdos Corea del Norte-Estados Unidos para la desnuclearización.



Asimismo, el jueves 12 empezó a operar una sala de control general a cargo del comité preparatorio de la cumbre intercoreana de la Casa Presidencial.