Jefes de Seguridad Nacional de Seúl y Washington se reúnen por primera vez

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Cheongwadae, Chung Eui Yong, -actualmente de visita en Estados Unidos se reunió por primera vez con el nuevo asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.



Tras el encuentro, Chung calificó la reunión como "muy fructífera", máxime en una situación como la actual, que enfatiza el éxito de las respectivas cumbres programadas entre Pyongyang con Seúl y Washington.



No obstante, el jefe surcoreano de Seguridad Nacional no dio datos sobre el lugar de la cumbre norcoreano-estadounidense ni ofreció detalles sobre posibles estrategias para conseguir la desnucealrización.



Uno de los objetivos del encuentro entre Chung y Bolton, conocido por su "línea dura" ante el tema norcoreano, fue la creación de una línea directa entre ambos funcionarios, para realizar un seguimiento de la situación ante las próximas cumbres.



En tanto, el secretario del Consejo de Seguridad de Japón, Shotaro Yachi, también está de viaje en Washington, si bien en esta ocasión no concretaron una reunión trilateral de jefes de Seguridad.