EEUU ataca a Siria junto con Francia y Reino Unido

EEUU inició el ataque a Siria junto con Reino Unido y Francia. La ofensiva comenzó en la madrugada del sábado 14, hora local siria.



Donald Trump, presidente de EEUU emitió un comunicado a su nación donde anunció que ordenó el ataque preciso a las instalaciones con capacidades químicas del dictador Bashar al Asad. Criticó duramente el uso de armas químicas del Gobierno sirio, lo cual calificó de acto criminal monstruoso.



En tanto, Theresa May, primera ministra del Reino Unido, autorizó los embates coordinados contra Siria para disuadir la capacidad de armamento químico de ese país. La primera ministra británica indicó que no se trata de intervenir en una guerra civil, si no de evitar víctimas civiles por el uso de dichas armas.



En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, justificó el ataque contra el Gobierno sirio por haber utilizado equipo químico. Señaló que su uso ha sobrepasado el límite establecido por Francia en mayo del año pasado.



Según las agencias AFP y Reuters solamente en Damasco se han escuchado seis grandes explosiones y se han visto pilares de humo.