Los jefes parlamentarios intentan normalizar las sesiones la Asamblea Nacional

Jefes parlamentarios de oficialismo y oposición se reunirán el lunes 16 para intentar normalizar la actividad de la cámara legislativa.



Woo Won Shik, jefe parlamentario del partido gobernante The Minjoo, Kim Dong Cheol, del partido Futuro Bareun, y el representante parlamentario del grupo de Legisladores por la Paz y la Justicia, Roh Hoe Chan, se reunirán bajo el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Chung Sye Kyun, el lunes sobre las 10:30 de la mañana.



Las partes intentarán acercar sus posturas sobre la polémica enmienda de la ley de radiodifusión y televisión, que ha paralizado las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. También abordarán los controvertidos viajes al extranjero financiados por instituciones del jefe del Servicio de Supervisión Financiera (FSS), Kim Ki Sik.



Se estima que el líder del principal partido opositor Libertad Corea no asistirá al encuentro, para continuar con la interpelación parlamentaria, y que se asigne un equipo fiscal especial para investigar el escándalo de manipulación de opinión pública en internet por algunos partidarios del partido oficialista The Minjoo.