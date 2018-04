Moon Jae In se compromete a revelar la verdad sobre el Sewol

El presidente surcoreano Moon Jae In prometió que habrá una exhaustiva investigación sobre el hundimiento del ferry Sewol, en la víspera del cuarto aniversario del desastre marítimo, que causó 304 víctimas mortales, en su mayoría adolescentes en viaje escolar.



A través de un mensaje en las redes sociales, publicado el domingo 15, Moon afirmó su compromiso de revelar totalmente la verdad sobre la tragedia a los familiares de las víctimas y al pueblo surcoreano, que una vez más sentirán un profundo pesar durante el funeral conjunto programada para el lunes 16.



Subrayó que la tragedia del Sewol cambió al pueblo surcoreano, que ahora considera la vida como un valor prioritario y ha aprendido a compartir el dolor de otros ciudadanos. También enfatizó que no olvidará que la revolución de las velas -para recuperar la democracia- comenzó con el incidente del Sewol.



Anunció que crearán un parque conmemorativo de la tragedia de Sewol, que simbolizará la vida y la seguridad como valores prioritarios del país. El parque se ubicará en Ansan, provincia de Gyeonggi, lugar donde estaba la escuela de gran parte de los estudiantes fallecidos.



Asimismo, expresó que se esforzará al máximo para que la vida y la seguridad se conviertan en los derechos fundamentales más importantes de todos los ciudadanos, y reiteró su intención de construir una nación que garantice la seguridad del pueblo, y el compromiso de no olvidar nunca la tragedia del Sewol.