Corea del Sur es el segundo mayor consumidor de carbón de la OCDE

Corea del Sur es el segundo país con mayor consumo per cápita de carbón, de entre los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).



Según informó el lunes 16 la Oficina de Estadísticas, el consumo per cápita de energía de Corea del Sur fue de 5,6 TEP (toneladas equivalentes de petróleo) en el año 2016, el quinto mayor de entre las naciones de la OCDE, seguido de Noruega, Canadá, Estados Unidos y Australia.



Principalmente, el consumo de carbón per cápita fue de 1,6 TEP, ocupando el segundo lugar de dicha entidad, después de Australia, el mayor productor de carbón del mundo.



Además, dicha cifra supera en un 45,5% a la registrada hace 10 años, y contrasta con la notable reducción del uso de carbón entre los países de la organización durante la última década.



Según el informe, el aumento del consumo de carbón en el país asiático obedece al excesivo uso de electricidad en los hogares, consecuencia de la relativamente baja tarifa eléctrica.