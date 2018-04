El escándalo de manipulación de un bloguero oficialista enfrenta a los partidos

Oficialismo y oposición se han enfrentado por la polémica sobre una supuesta manipulación en internet que involucra a un bloguero del partido oficialista.



La oposición ha solicitado una exhaustiva investigación por un fiscal independiente para aclarar las posibles irregularidades que conectan a bloguero -arrestado por la Policía por manipular el número de "Likes" en noticias contra el Ejecutivo- con el partido oficialista.



En concreto, el principal partido opositor, Libertad Corea, enfatizó la necesidad de revelar la verdad, aunque el proceso demore la reanudación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea, al ser un tema que afecta a la legitimidad de la Administración de Moon Jae In. Asimismo, aseguró que luchará con el pueblo surcoreano contra el Gobierno, al tiempo de instalar una carpa de protesta frente al edificio de la Asamblea Nacional.



En tanto, el partido Futuro Bareun criticó que la Policía intentó encubrir el caso con una negligente investigación, y exigió trasladar el caso a un equipo fiscal especial. También solicitó que se interrogue al diputado Kim Kyung Soo, del partido The Minjoo, quien podría estar involucrado en el caso.



Mientras, The Minjoo alega que el partido oficialista es también víctima de lo ocurrido, y asegura que por eso llevó el caso ante la Fiscalía. Enfatizó que no es más que un acto desviado de un blogger quien, según personas de su entorno, mostraba conductas mitómanas.