Los candidatos oficialistas ostentan más apoyo en seis regiones de cara a las regionales

Un sondeo de opinión pública refleja que los candidatos oficialistas adelantan en apoyo a la oposición en seis regiones del país, como Seúl y Gyeonggi, de cara a las elecciones regionales del 13 de junio.



En concreto, según una encuesta realizada por KBS los días 11 y 12 entre unos 1.600 surcoreanos, Park Won Soon, candidato del partido gobernante The Minjoo -que se postula para el alcalde de Seúl por tercera vez- obtuvo un 53% de apoyo, adelantándose a su rival del partido Futuro Bareun, Ahn Cheol Soo, quien cuenta con un 15,2%.



En cuanto a los candidatos a gobernador de la provincia de Gyeonggi, figura en primer lugar Lee Jae Myung, ex alcalde de Seongnamde y afiliado a The Minjoo, con un 56,9% de apoyo, dejando atrás a su rival y actual gobernador de Gyeonggi, Nam Kyung Pil, del partido Libertad Corea, quien solo logró un 17%.



Asimismo, los candidatos oficialistas también lgoraron amplio apoyo frente a sus rivales opositores en Incheon, Gyeongsang del Sur, Chungcheong del Sur y Busan.