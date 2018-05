Un secretario presidencial conoció a Druking antes de las elecciones

Una fuente de Cheongwadae ha informado que el secretario presidencial Song In Bae conocía al bloguero acusado de manipulación en internet, apodado como Druking, y que fue él quien le presentó al ex diputado nacional Kim Kyung Soo.



Concretamente, Song se reunió con el bloguero en cuatro ocasiones entre junio de 2016 -nada más perder las elecciones legislativas generales de ese año- y febrero de 2017. El secretario presidencial también fue con él al despacho de Kim Kyung Soo, donde todos conversaron unos 20 minutos. Posteriormente, comió con dicho bloguero, quien incluso le dio cierta cantidad en metálico.



Según la oficina del secretario presidencial de asuntos civiles, Song confesó que durante su segunda reunión con Druking le dijo que no aceptaría más dinero de él. Asimismo, enfatizó haber percibido una modesta suma y no haber solicitado nada ilegal.







