Periodistas extranjeros partieron de Beijing a Corea del Norte

Un avión con periodistas extranjeros a bordo invitados a presenciar el desmantelamiento planificado del principal sitio de pruebas nucleares de Corea del Norte, partió de Beijing rumbo a dicho país.



Los cuerpos de prensa de EEUU, Reino Unido, China y Rusia tomaron un vuelo de Air Koryo en el Aeropuerto Internacional de la Capital de Beijing el martes 22 por la mañana.



El avión debía partir hacia el norte a las 9 a.m. pero el despegue se retrasó unos 50 minutos. Se espera que se dirija directamente a Wonsan, donde se encuentran el alojamiento y el centro de prensa para estos periodistas extranjeros.



Por otro lado, los periodistas surcoreanos no pudieron subir a bordo porque la embajada de Corea del Norte en Beijing se negó a emitir visas para ellos.



Según el Ministerio de Reunificación surcoreano, Corea del Norte volvió a negarse a recibir la lista de periodistas surcoreanos a través de la oficina de enlace en la aldea de tregua de Panmunjeom el martes por la mañana, diciendo que no recibió ninguna orden de Pyongyang. En tanto, los ocho miembros del cuerpo de prensa de Corea del Sur decidieron regresar a su país.



Al respecto, el Gobierno de Corea del Sur expresó su lamento ante el rechazo pese a la invitación de las autoridades de Pyongyang a estos reporteros para cubrir el desmantelamiento del sitio de pruebas nucleares. Explicó que observará de cerca la situación y esperará la oportunidad de visitar Corea del Norte.

[Photo : YONHAP News]