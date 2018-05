Los presidentes surcoreano y estadounidense, Moon Jae In y Donald Trump, se reunieron en Washington D.C. el martes 22 (hora local) y hablaron de cómo aliviar la angustia de Pyongyang por la seguridad de su régimen. Así, se comprometieron a esforzarse para que la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, prevista para el 12 de junio, se lleve a cabo sin inconvenientes y culmine con éxito.



Moon y Trump evaluaron la conducta norcoreana de las últimas semanas e intercambiaron opiniones sobre qué hacer para que ese país no se sienta inseguro por el futuro de su sistema después de declarar la completa desnuclearización.



El mandatario surcoreano afirmó en este contexto, que es indudable que Corea del Norte tiene la voluntad de celebrar una cumbre con Estados Unidos; sin embargo es necesario que las dos naciones negocien los métodos específicos, no solo para la desnuclearización, sino también para garantizar la seguridad del régimen norcoreano.



Respecto a las alocuciones de los líderes, en concreto al comentario de Trump de que puede que la cumbre entre él y el dirigente norcoreano Kim Jong Un no llegue a celebrarse, una fuente de la Casa Presidencial surcoreana explicó que el líder estadounidense se refirió no tanto a la organización en sí de la reunión, sino al panorama actual previa a dicho encuentro. Agregó que si bien son posible diversas interpretaciones, Trump no disiente de que las conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos deben realizarse exitosamente.







[Photo : YONHAP News]