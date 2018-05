Kim Jong Un está dispuesto a la desnuclearización, según el presidente surcoreano

El presidente de la nación, Moon Jae In manifestó que el líder norcoreano, Kim Jong Un reiteró nuevamente estar dispuesto a acometer la desnuclearización de la península coreana.



Moon ofreció en la mañana del domingo 27 una rueda de prensa para dar a conocer el resultado del encuentro que mantuvo con Kim el día anterior en Panmunjeom, la Aldea de la Tregua.



Moon dijo que la duda del líder norcoreano no es la desnuclearización, sino si puede confiar que EEUU acabará con el antagonismo hacia su país y le podrá garantizar la seguridad de su régimen después de completar la desnuclearización. Continuó diciendo que el presidente Donald Trump le manifestó en la reciente cumbre que si Corea del Norte cumple con la desnuclearización no solo eliminará el antagonismo, sino que impulsará el desarrollo económico norcoreano. Moon remarcó que hizo de mediador para ambos y que les urgió a confirmarlo mediante un contacto directo.



El presidente Moon dijo que pronto comenzarán las negociaciones ejecutivas de la cumbre Corea del Norte-EEUU y enfatizó que tanto Kim Jong Un como Donald Trump desean el éxito de la cumbre del 12 de junio. Señaló que ambos deben disipar los malos entendidos mediante neuniones de trabajo y suficiente diálogo previo.



El jefe de Estado surcoreano añadió que Kim reiteró su férrea voluntad por la desnuclearización y que mediante el éxito de la cumbre con EEUU buscará liquidar el pasado bélico y de confrontación, para cooperar por la paz y la prosperidad.













[Photo : KBS News]