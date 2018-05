Oficialismo y oposición dan la bienvenida a la reciente cumbre intercoreana

Los partidos políticos surcoreanos dieron la bienvenida a la reciente cumbre intercoreana del día 26, al tiempo de enfatizar que los líderes de las dos Coreas reafirmaron su compromiso con la desnuclearización de la península coreana.



El partido gobernante The Minjoo afirmó el día 27 en un comunicado que el presidente Moon Jae In reavivó la esperanza de paz al mediar entre Corea del Norte y Estados Unidos, ante los crecientes malentendidos y conflictos de cara a su cumbre prevista para el próximo mes.



Asimismo, añadió que los esfuerzos por la paz y la prosperidad cobrarán impulso ahora que los líderes de las dos Coreas y Estados Unidos reafirmaron su voluntad de desnuclearizar la península coreana, y una vez que el líder norcoreano Kim Jong Un expresó claramente su compromiso a mantener una cumbre con Donald Trump.



Por su parte, el principal partido opositor, Libertad Corea, también dio la bienvenida a que Moon y Kim se reunieran para resolver mediante el diálogo el problema de la península coreana, si bien criticó que durante la cumbre no hubo mención alguna al desmantelamiento nuclear del Norte.



Mientras, otros partidos opositores como Futuro Bareun, Democracia y Paz y el Partido Justicia aplaudieron que los líderes de las dos Coreas reaccionaran con una reunión sorpresa a la incertidumbre de la última semana, al tiempo de reafirmar el compromiso del Norte con la desnuclearización.

[Photo : YONHAP News]