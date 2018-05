Premier: "EEUU y Corea del Norte reconocen el rol mediador de Corea el Sur"

El primer ministro Lee Nak Yon ha afirmado que si Estados Unidos y Corea del Norte están negociando actualmente en la aldea de la tregua de Panmunjeom, es porque ambos países aprueban el papel mediador de Corea del Sur en las negociaciones en curso.



Así lo expresó el domingo 27 en Londres ante los periodistas que cubren su gira por Europa. El funcionario surcoreano alegó que Washington y Pyongyang tomarán la decisión final sobre si celebrar o no la cumbre de junio, pero al mantener reuniones ejecutivas en Panmunjeom implica que reconocen hasta cierto punto el papel de Seúl como intermediario.



Mientras, respecto a la posible reordenación del Gabinete por parte de Seúl, el premier aseguró, tras comentar el tema con la oficina presidencial, que los cambios no serán significativos.



Asimismo, insinuó que la reforma se acometerá tras las elecciones regionales del 13 de junio, al afirmar que no es correcto distraer la atención del público en periodo electoral.

[Photo : YONHAP News]