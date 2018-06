Cumbre Kim-Trump se celebrará en Hotel Capella de Singapur

La esperada cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, se celebrará en el Hotel Capella en la isla turística de Sentosa, Singapur.



El anuncio llegó a través de un tuit que publicó el martes 5, hora local, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, quien al mismo tiempo, agradeció la gran hospitalidad que han mostrado los singapurenses que organizan el evento.



El Hotel Capella es donde se hospedó la delegación estadounidense que mantuvo negociaciones con la comitiva norcoreana para coordinar el protocolo y ceremonial presidencial para la inminente cumbre.



Mientras tanto, se prevé que el dirigente norcoreano se alojará en The Fullerton Hotel en Marina Bay, si bien no se puede descartar tampoco la posibilidad de que se registre en el The St. Regis, próximo al Shangri-La.











[Photo : YONHAP News]