El partido oficialista lleva la delantera en la carrera electoral

A falta de menos de una semana para las regionales, la encuesta más reciente muestra una clara supremacía del partido oficialista The Minjoo en cuanto a rivalidad electoral. En concreto, el sondeo indica que los candidatos de la formación en el poder lideran​ la carrera para ocupar 14 de las 17 gerencias de gobiernos metropolitanos y provinciales en juego en estas elecciones.



En Seúl, entre los candidatos a alcalde destaca Park Won Soon de The Minjoo, con casi el 50% del voto ciudadano, a quien siguen Kim Moon Soo de Libertad Corea y Ahn Cheol Soo de Futuro Bareun, con un apoyo del 13,6% y 10,7%, respectivamente.



En Gyeonggi, el representante del partido oficialista Lee Jae Myung también es el favorito de los votantes, con un respaldo del 48,6% frente al 19,4% de su rival, Nam Kyung Pil de Libertad Corea.



Sin embargo y pese a los datos de la encuesta, es difícil anticipar el resultado de las elecciones, al constituir casi un 45% los ciudadanos dudosos o que afirman no tener preferencias por ningún candidato.



El sondeo fue realizado por encargo de los tres principales canales de radio y televisión de Corea a entre 800 y 1.000 ciudadanos mayores de 19 en cada circunscripción electoral del 2 al 5 de junio. El margen de error es de entre 3,1 y 3,5 puntos porcentuales y posee un nivel de confianza del 95%.







[Photo : KBS News]