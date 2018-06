El presidente Moon Jae In nombró al fiscal independiente que investigará el Caso Druking, un caso de manipulación de opinión pública en internet liderada por un ex afiliado del partido oficialista The Minjoo, un bloguero con dicho apodo.



Así, el responsable de la investigación será el abogado Huh Ik Bum, quien desde el año pasado lidera el comité de evaluación del Colegio de Abogados de Corea sobre escuelas de posgrado de derecho e integra el comité para la reforma judicial del Ministerio de Justicia.



Tal y como establece la ley, de los cuatro candidatos propuestos inicialmente por el Colegio de Abogados de Corea, la Asamblea Nacional eligió a dos, de entre los que finalmente el mandatario designó a uno.







[Photo : YONHAP News]