Trump y Kim Jong Un finalizan la cumbre

El presidente de EEUU, Donald Trump y el presidente del Comité de Asuntos de Estado de Corea del Sur, Kim Jong Un finalizaron la reunión cumbre para dar paso al almuerzo de trabajo.



La cumbre comenzó a las 9 y 16 de la mañana, y tras unos 38 minutos de conversación en privado, celebraron durante más de 1 hora una reunión ampliada, donde también participaron altos funcionarios de las dos naciones.



Por parte estadounidense estuvo presente el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Jonh Bolton, mientras que por la parte norcoreana asistieron Kim Yong Chol, vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores y Ri Su Yong, vicepresidente del Partido de los Trabajadores y responsable de asuntos internacionales.



Una vez finalizado el diálgo, Trump dijo que la primera reunión fue "muy muy bien" y calificó su relación con Kim como de "excelente", añadiendo que ambos líderes resolverán un gran problema y un gran dilema.



Actualmente, ambos se encuentran en un almuerzo de trabajo, de duración no definida. No obstante, se prevé que no demorará mucho, pues Donald Trump ofrecerá una rueda de prensa a las 4 de la tarde y a las 7 de la tarde viajará a EEUU.







[Photo : YONHAP News]