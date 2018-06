The Minjoo podría lograr un triunfo arrollador en las parciales

Según los sondeos a boca de urna realizados por las principales emisoras nacionales, sobre las elecciones parciales celebradas en paralelo a las regionales el miércoles 13, el partido oficialista The Minjoo lideraría los resultados en 10 de las 12 circunscripciones electorales en juego, mientras que el principal partido opositor Libertad Corea habría vencido en solo una circunscripción.



Las localidades en que los candidatos de The Minjoo adelantan a sus rivales por una diferencia marcada son: Songpa B, Nowon B, Haeundae B, Nam-dong B en Incheon, Gimhae B en Gyeongsang del Sur, Buk-gu en Ulsan, Cheonan A y B en Chungcheong del Sur, Seo-gu A en Gwangju, y Yeongam-Muan-Sinan en Jeolla del Sur.



En Gimcheon, Gyeongsang del Norte, el candidato de Libertad Corea habría vencido con un 55,1% de apoyo; y en la circunscripción electoral restante de las 12 en juego, que corresponde a Jecheon-Danyang de Chungcheong del Norte, la competición continúa muy reñida, por lo que resulta difícil pronosticar qué candidato ocupará ese escaño.



En tanto, el partido oficialista The Minjoo obtuvo 14 de las 17 puestos de alcaldías metropolitanas y gobernadores provinciales en juego, dejando 2 puestos para Libertad Corea, y uno indenpendiente.



Si The Minjoo logra vencer en 11 circunscripciones electorales, el partido oficialista llegaría a contar con un total de 130 escaños parlamentarios, mientras que Libertad Corea se conformaría con añadir solo uno, para ocupar 113 escaños en total.

[Photo : YONHAP News]