The Minjoo arrasa en las elecciones regionales

A medida que avanza el recuento de votos de las séptimas elecciones regionales de Corea del Sur, el partido The Minjoo, actualmente en el poder, parece haber logrado una aplastante victoria.



Con un 40% de los datos escrutados cerca de la medianoche, el partido oficialista The Minjoo aseguraría 13 de los 17 cargos de alcaldías metropolitanas y gobernadores provinciales en juego, dejando 3 de esos puestos para Libertad Corea, y uno independiente.



En tanto, en las elecciones parciales celebradas el mismo día en paralelo, el partido en el poder habría asegurado 11 los 12 escaños vacantes, mientras que solo uno fue para Libertad Corea, el principal partido opositor.



En cuanto a la alcaldía de Seúl, casi con toda seguridad Park Won Soon logrará revalidar su puesto por tercer mandato consecutivo, dejando atrás a rivales como Kim Moon Soo y Ahn Cheol Soo.



En la reñida carrera a gobernador de la provincia de Gyeonggi, Lee Jae Myung de The Minjoo está por asegurar su victoria ante su rival de Libertad Corea, Nam Kyung Pil, por una notable diferencia; si bien las contiendas son mucho más tensas entre progresistas y conservadores en Daegu, en la provincia de Gyeongsang del Norte, en Gwangju y en Daejeon.



La participación de los surcoreanos en las elecciones regionales del miércoles se calcula en un tentativo 60,2%, el segundo porcentaje de participación más alto de unas regionales en Corea del Sur.



La Comisión Electoral Nacional anunció que votaron 25,8 millones de ciudadanos, de un total de 42,9 millones de potenciales votantes, en las elecciones celebradas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde en toda la nación.



El organismo de control electoral resaltó que la participación fue 3 o 4 puntos porcentuales superior que en las elecciones regionales de 2014.



Es la primera vez en 23 años que la participación supera el 60%, desde las primeras elecciones regionales de 1995, cuando se registró un 68,4% de participación.

[Photo : YONHAP News]