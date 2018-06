Los comicios del 13 de junio finalizaron con la abrumadora victoria del partido oficialista The Minjoo, tanto en las elecciones a jefes de gobiernos locales y regionales, como en las parciales para cubrir los escaños vacantes en la Asamblea Nacional.



En concreto, en las regionales, los candidatos oficialistas ganaron en 14 de las 17 gerencias metropolitanas y provinciales en juego. Incluso arrasaron por primera vez en el área capitalina al salir electos Park Won Soon como alcalde de Seúl por tercer mandato consecutivo, Lee Jae Myung como gobernador de Gyeonggi y Park Nam Chun como alcalde de Incheon.



También sorprendieron los candidatos de The Minjoo en la región sureste del país, considerada tradicionalmente una sólida plataforma de apoyo a los conservadores, quedando las alcaldías de Busan y de Ulsan, así como el gobierno provincial de Gyeongsang del Sur bajo dirección de políticos oficialistas.



En cambio, el principal partido conservador Libertad Corea saboreó la más agria de las derrotas. Sus candidatos solo mantuvieron dos posiciones, los gobiernos de la provincia de Gyeongsang del Norte y la ciudad de Daegu. Y como candidato independiente por la isla de Jeju, revalidó por segunda vez consecutiva Won Hee Ryong.



La hegemonía del partido en el poder fue igualmente notoria en las legislativas parciales celebradas en 12 circunscripciones, en 11 de las cuales los candidatos oficialistas se impusieron sobre los opositores, dejando apenas una para Libertad Corea. De este modo, los escaños parlamentarios de The Minjo aumenta de 119 a 130, mientras que la diferencia entre esta formación y Libertad Corea -el segundo partido mayoritario de la cámara legislativa- se amplía a 18 asientos.







[Photo : YONHAP News]